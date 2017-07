Gat in wegdek A2 bij Amsterdam

Er zijn problemen op de A2. Door een gat in het wegdek is de A2 (verbindingsweg richting Zuid) bij Amsterdam afgesloten.

De politie meldt dat er door het asfalt water stroomt en het wegdek is gescheurd. De politie heeft de verbindingsweg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 Oost en via de A9/A4. Rijkswaterstaat zal spoedig beginnen met herstelwerkzaamheden.