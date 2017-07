Filmende gemeenteambtenaar niet elders actief

Om uit de sluiten dat de verdachte ook nog op andere plekken camera’s heeft geplaatst, is zijn doen en laten onder de loep genomen. Ook zijn computer is uitgebreid onderzocht. Op dit moment is er geen indicatie dat de man ook buiten het stadhuis actief is geweest. De verdachte is na diverse verhoren op vrije voeten gesteld. Zijn handelen is strafbaar, maar geen feit waarvoor je iemand langer in voorarrest kunt houden. De officier van justitie neemt binnenkort een beslissing over de verdere vervolging.