Luiaard drachtig in DierenPark Amersfoort

Luiaard Amaka is drachtig in DierenPark Amersfoort. Tijdens de nagelknipbeurt zijn de dierverzorgers blij verrast. “Haar buik voelde anders aan dan normaal”, vertelt dierenarts Willem-jan Kitslaar. “Wij hebben toen een echo gemaakt waarin ons vermoeden van een dracht werd bevestigd”, legt de dierenarts uit.

Op de echo is duidelijk te zien dat er een luiaard in de buik van Amaka groeit. “Het was een leuk en ontroerend moment toen wij het hartje zagen kloppen”, vertelt Willem-jan. Ook zijn de ribben en de ruggenwervels van het jong goed te zien.

De draagtijd van een luiaard is ongeveer tien maanden. “Wij verwachten dat de moeder in het laatste deel van haar dracht zit. Wij hopen dus snel een jong te verwelkomen in ons park”, zegt de dierenarts. De luiaards in de Amersfoortse dierentuin zijn te vinden in nachtdierenhuis De Nacht. De dieren maken een belangrijk onderdeel uit van het Europese fokprogramma van deze diersoort.