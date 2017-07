Pluimveebedrijven op slot vanwege vergiftigde eieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blokkeert vanaf woensdag 26 juli tientallen leghenbedrijven. Op zaterdag 22 juli blokkeerde de NVWA al 7 andere leghenbedrijven, nadat daar fipronil in de eieren was aangetroffen.

Bij deze 7 bedrijven had hetzelfde pluimveeservicebedrijf in juli een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat daarbij fipronil is gebruikt, terwijl dit middel niet is toegestaan in de pluimveehouderij.

Uit voorzorg blokkeert de NVWA daarom nu ook de bedrijven waar ditzelfde pluimveeservicebedrijf eerder dit jaar een behandeling heeft uitgevoerd. Inspecteurs nemen bij de bedrijven monsters van eieren, leghennen en mest. Wanneer er in deze monsters geen fipronil wordt aangetroffen, geeft de NVWA de bedrijven weer vrij. Treft de NVWA wel fipronil aan, dan blijven de bedrijven geblokkeerd. Zij mogen dan geen eieren, leghennen of mest meer afvoeren en zij moeten uitgeleverde eieren terughalen uit het handelskanaal.

In het onderzoek heeft de NVWA tot nu toe in eieren geen concentraties aangetroffen die een direct gevaar voor de volksgezondheid zijn. Bij langdurige consumptie van eieren die fipronil bevatten, kunnen er mogelijk wel schadelijke effecten optreden. De NVWA adviseert het advies van het Voedingscentrum over het eten van eieren op te volgen.