Man valt na aanrijding in slaap

Daarna viel hij in slaap waarna een buurtbewoner hem wekte. Er werden harddrugs bij hem aangetroffen.

Tijdens de controle kregen de dienders het vermoeden dat hij onder invloed van drugs had gereden. Hij had een zakje met daarin 25 gram cocaïne bij zich. De drugs zijn volgens de Waalwijker voor eigen gebruik. Een arts heeft bloed afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed van drugs de auto bestuurd heeft. Afhankelijk van deze uitslag wordt besloten of het rijbewijs van verdachte wordt ingevorderd.