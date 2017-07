Motorrijder zwaar gewond bij verkeersongeval

Een 58-jarige man uit Bavel is woensdagmorgen zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Beneluxweg. Het slachtoffer reed met zijn motor over de Beneluxweg in de richting van de Europaweg. Ter hoogte van de kruising met de Vondellaan kwam hij in aanrijding met een auto bestuurd door een 45-jarige vrouw uit Breda.