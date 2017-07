Geen 'geachte heer/mevrouw' meer in Amsterdam

Bij de gemeente Amsterdam is het gedaan met ‘geachte heer/mevrouw’ en zal een toespraak ook niet meer beginnen met ‘geachte dames en heren’. Hiermee wordt de gemeente genderneutraal.

Een woordvoerder van de gemeente zegt tegenover De Telegraaf dat er voor de ambtenaren een gids is gemaakt met tips om ‘op een respectvolle manier te praten en te schrijven over seksuele- en genderidentiteit.’

Voortaan zal het ‘geachte aanwezigen’, ‘beste Amsterdammer’ of ‘geachte inwoner van Bos en Lommer’ zijn.

Volgens de woordvoerder wil de stad en werkgever inclusief zijn. ‘Daarom is het streven dat onze aanspreekvormen daarbij aansluiten. Een aanspreekvorm als ’Beste Amsterdammers’ in plaats van ’Dames en heren’ passen daar volgens ons bij. Die zijn respectvol naar mannen en vrouwen en ook naar mensen die zich niet als man of vrouw identificeren.’