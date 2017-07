Jihadiste Laura H. op vrije voeten

De rechtbank Rotterdam heeft woensdag beslist dat Laura H. op 1 augustus voorlopig op vrije voeten komt. Haar advocaat had hier om gevraagd. Laura H. reisde 2 jaar geleden af naar Syrië met haar man en 2 kinderen. Ze werd na haar terugkeer in augustus vorig jaar gearresteerd. 4 vragen en antwoorden over deze zaak.

Laura H. zit in voorlopige hechtenis. Dat is een periode die verdachten vastzitten tot een rechtszaak daadwerkelijk van start gaat. Dat is op 12 oktober aanstaande. De rechtbank heeft vandaag ook beslissingen genomen op de onderzoekswensen van de advocaat van Laura H.

De rechtbank heeft het verzoek toegewezen op grond van persoonlijke omstandigheden. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de vervolging, de Reclassering begeleidt verdachten buiten de gevangenis. Zowel het Openbaar Ministerie als de Reclassering hadden geen bezwaar tegen het schorsen van de voorlopige hechten is.

Voorwaarden

Laura H. heeft van de rechtbank bijzondere voorwaarden opgelegd gekregen. Zo moet zij een enkelband dragen, waardoor de Reclassering altijd kan zien waar ze is. Verder moet ze meewerken aan behandelingen als de Reclassering dat nodig vindt. Ze mag ook niet in de grensstreken van Nederland komen en evenmin in de buurt van internationale vliegvelden. Ook wordt het haar verboden contact te hebben met andere bij de rechtszaak betrokken personen en de media.