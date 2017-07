Onthulling toeristische borden in noordelijke dorpen

Zichtbaarheid toeristische ondernemingen en voorzieningen verbeteren

'Als wethouder toerisme en recreatie ben ik blij dat we bezoekers aan onze gemeente met deze aanvullende bebording nog beter kunnen attenderen op de bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden die het noordelijke gebied van Delfzijl onmiskenbaar heeft', aldus Hans Ronde. Lokale ondernemers, bewoners en plaatselijke commissies van kerken hebben al langer de wens hun dorpen beter op de kaart te zetten voor zowel toeristen als inwoners uit de gemeente. In Spijk is daarnaast een bewonersinitiatief gaande om de toeristische en recreatieve kwaliteiten te versterken.

Initiatiefnemer en ondernemer Neeltje Fedder: 'Wij willen de vindbaarheid van onze minicamping graag versterken. Wij merken dat we in een behoefte voorzien van rondtrekkende fietsers of wandelaars en dat we moeilijk gevonden worden." Met de toeristische bebording komt de gemeente aan hun wensen tegemoet.'