Agente door verwarde man hard in buik geschopt

Een agente is dinsdagavond voor het NS-station in het Overijsselse Olst door een verwarde man hard in haar buik en op andere delen van haar lichaam geschopt. Dit meldt de politie woensdagavond die nog op zoek is naar getuigen die iets van het incident hebben gezien.

De politieagente werd rond 20.30 uur meerdere malen voor het station ter hoogte van de fietsenstalling door een verwarde, 29-jarige man uit Almelo met veel kracht in haar buik en andere delen van haar lichaam geschopt. Het gebruik van o.a. pepperspray en geweld door de agente was niet voldoende om de man te stoppen en onder controle te krijgen.

Ontzet door collega's

De agente is met behulp van meerdere collega’s ontzet. Uiteindelijk is het gelukt om de man aan te houden. De agente hield pijnlijke ribben, een pijnlijke heup en meerdere blauwe plekken aan de mishandeling over.

Specifieke getuigen gezocht

Meerdere mensen waren getuige van dit heftige incident. De politie komt graag met spoed in contact met deze mensen. Enerzijds om hen te horen als getuige, anderzijds om hen te kunnen helpen bij het vinden van slachtofferhulp indien dit gewenst is.

Ook wordt een beroep op een aantal specifieke getuigen om contact ons op te nemen. Zo was er een jongeman die de politieagente te hulp schoot in de fietsenstalling en een meisje dat door de man is vastgepakt. Ook deze twee jonge jongens die bij dit meisje horen worden verzocht om zich te melden.

Heeft u informatie of misschien wel beeldmateriaal van dit incident? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via het tipformulier op deze pagina of via telefoonnummer 0900-8844.