ACM-boete voor Pretium door CBb vernietigd

De boete, die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2011 aan Pretium oplegde, is donderdag door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigd. Dit heeft het CBb donderdag laten weten.

300.000 euro

De ACM had aan Pretium een boete opgelegd van 300.000 euro omdat Pretium tijdens haar telemarketinggesprekken in de periode van 2007 tot en met 2009 aan de abonnee niet de mogelijkheid zou hebben geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn telefoonnummer.

Definitief

Zoals het CBb in zijn uitspraken van 10 juli 2014 en 14 juli 2015 heeft overwogen, hoeft het recht van verzet alleen te worden aangeboden indien met de abonnee wordt gesproken. Omdat ACM dit niet heeft aangetoond, heeft het CBb de boete vernietigd. Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de eindrechter in deze zaak.