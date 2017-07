Gebiedsverbod voor FC Utrecht-supporters

Het gebiedsverbod geldt voor de binnenstad en stationsgebied/Jaarbeursterrein, de omgeving van stadion Galgenwaard en de omgeving van café Ons Honk. Het gebiedsverbod is vandaag van kracht vanaf vrijlating tot 28 juli 2017 om 8:00 uur.



Aan 32 van de 34 verdachten is door politie een bekeuring uitgereikt voor het verstoren van de openbare orde. De feiten waarvoor de 32 verdachten zijn vastgehouden bieden geen mogelijkheid om de in verzekeringstelling te verlengen. Deze verdachten worden vanmiddag op vrije voeten gesteld. De andere twee verdachten laat het OM vastzitten op verdenking van een misdrijf.



Daarnaast heeft FC Utrecht de betreffende supporters de toegang tot stadion Galgenwaard en haar omliggende terreinen voor de voetbalwedstrijd FC Utrecht – Lech Poznan op 27 juli 2017 ontzegd. De politie zal de namen van de verdachten doorgeven aan de KNVB met het voorstel voor het opleggen van een landelijk stadionverbod.



De supporters van FC Utrecht hadden geïmproviseerde wapens bij zich. Dankzij optreden van de politie is verdere verstoring van de openbare orde voorkomen.