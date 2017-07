Alkmaarder aangehouden voor bezit kinderporno

In het onderzoek naar het online lastig vallen van minderjarige meisjes, heeft de politie donderdagmiddag een 66-jarige Alkmaarder aangehouden. Hij zit vast op verdenking van het bezit van kinderporno.

Na de aangifte van een vader, zijn dochter en andere aangiftes uit het land, zijn woensdagavond de smartphone en laptop van de verdachte in beslag genomen. Deze zijn door zedenrechercheurs onderzocht en hierop is kinderporno aangetroffen. De verdachte is ingesloten en zit nog vast. Het onderzoek wordt voortgezet.

De 66-jarige man is een bekende van de politie en verschillende hulpverleningsinstanties. Hij is moeilijk te bereiken voor hulpverleners en daar door is het lastig om iets aan de situatie te doen.