Verwarde man (40) door arrestatieteam aangehouden in Gorredijk

De man die bekend is in het zorgtraject, had eerder op de avond aan zijn zorgbegeleider laten weten dat hij zichzelf iets wilde aan doen. Hij had zich verschanst in een woning en aangegeven het de hulpverleners niet makkelijk te maken.

Woningen ontruimd

Een woordvoerder van de politie laat aan Blik op Nieuws weten dat uit oogpunt van veiligheid omliggende woningen zijn ontruimd omdat niet precies duidelijk is wat de man van plan was.

Onderhandelaar

De politie probeerde met een onderhandelaar in contact te komen met de man om hem op andere gedachten te brengen.

Aanhouding

Rond 20.40 uur is de verwarde man aangehouden in zijn woning door een arrestatieteam. Hij is hierna door ambulancepersoneel onderzocht en bleek niet aanspreekbaar te zijn. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

In de woning is onderzoek gedaan door explosievenverkenners. Er zijn geen gevaarlijke stoffen in de woning aangetroffen.