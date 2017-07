Oma handelt in harddrugs

Een 52-jarige Rotterdamse is 19 juli aangehouden. Zij wordt verdacht van handel in harddrugs. Bij de vrouw woonde een kleinzoon.

Vanuit diverse hoeken werd bij de politie gemeld dat er bij de woning van de vrouw in Carnisse werd gedeald. Ook agenten constateerden dit en woensdag 19 juli volgde een inval.

Drugs

Tijdens de instap in de woning is de 52-jarige Rotterdamse aangehouden. Zij had 20 bolletjes harddrugs in haar bezit. Zij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit voorlopig vast.

Vieze woning

De woning, waar de vrouw met een 12-jarige kleinzoon woonde, bleek ook nog eens ernstig vervuild. De jongen is uit huisgeplaatst en krijgt hulp. Er wordt met het oog op een eventuele sluiting van de woning een bestuurlijke rapportage opgesteld.