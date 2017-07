Vliegtuigwrak Lancaster Alde Feanen lijkt grotendeels compleet

Het vliegtuigwrak van de neergestorte Avro Lancaster bommenwerper die deze zomer wordt geborgen in de Alde Feanen lijkt grotendeels compleet. Dat blijkt uit nader onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leeuwarden.

De contouren van het wrak diep onder het plaatselijke veen lijken nagenoeg overeen te komen met de oorspronkelijke afmetingen van het toestel. De Koninklijke Luchtmacht heeft op basis van de unieke ligging van het toestel besloten de bergingswerkzaamheden een archeologisch karakter te geven. Alles wordt in het werk gesteld om de vermiste Canadese staartschutter (F.J. Cooper) terug te vinden. Het toestel stortte in de nacht van 4 op 5 september 1942 neer nabij Warten.

De komende weken tot aan de bouwvakvakantie (7 augustus) worden gebruikt om damwanden om het wrak te plaatsen. Dit wordt gedaan door het bedrijf Leemans Speciaalwerken uit Vriezenveen dat gespecialiseerd is in complexe projecten. Het was ook verantwoordelijk voor de bijzondere berging van een Vickers Wellington bommenwerper uit de Tweede wereldoorlog uit het IJsselmeer in 2016. De berging in de Alde Feanen wordt op een soortgelijke manier uitgevoerd. De vaarweg waarin het wrak ligt wordt komende week afgesloten voor alle scheepvaartverkeer.

Na de bouwvakvakantie (28 augustus) wordt de damwandkuip droog gepompt zodat de berging kan starten. De daadwerkelijke berging start op 11 september en wordt door de Koninklijke Luchtmacht Bergingsdienst, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD), de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) en het Aircraft Recovery Team van Leemans Speciaalwerken uitgevoerd. De locatie wordt tijdens de berging 24 uur per dag beveiligd. Op dinsdag drie oktober om 15.30 is er een flypast (ceremoniële vlucht) boven de bergingslocatie ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden. Hier vliegt onder andere de enige nog vliegende Lancaster bommenwerper van de Royal Airforce uit Engeland in mee.

Begin november moet de berging afgerond zijn en vervolgt de Provincie Fryslân de werkzaamheden rondom de sanering van de locatie.