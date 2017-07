Mannen geëlektrocuteerd bij werkzaamheden

Op een veld aan de Van Adrichemweg in Rotterdam zijn vrijdagochtend twee monteurs van Stedin geëlektrocuteerd bij werkzaamheden. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om hulp te verlenen aan de gewonde slachtoffers

De traumahelikopter landde nabij op het veld. De twee gewonden zijn later met ambulances overgebracht naar het ziekenhuis. Er zal onderzoek gedaan worden naar de exacte toedracht van het ongeval. Door het incident is er ook een stroomstoring opgetreden in de Spaanse Polder waar diverse aansluitingen getroffen zijn.