Fietser ernstig gewond na aanrijding, automobilist rijdt door

Rond 23.15 uur stak een 60-jarige fietser uit Utrecht het 5 Mei plein over. Hij werd hierbij geschept door een auto en kwam ten val. De Utrechter was niet aanspreekbaar en werd naar een ziekenhuis gebracht waar bleek dat hij onder andere meerdere botbreuken heeft. De automobilist was doorgereden.



Op de plaats van het ongeval was een kentekenplaat achtergebleven. Ook werd op de Van Eysingalaan de auto teruggevonden. Een onderzoek naar wie de auto bestuurde is ingesteld. Ook wordt de toedracht van het ongeval verder onderzocht.