A2 tussen knooppunten Holendrecht en Amstel weer open

De A2 was sinds woensdagochtend dicht nadat boorspoeling (een mengsel van onder meer zand water en cement) door het wegdek omhoog was gekomen. Dit mengsel werd gebruikt bij boorwerkzaamheden voor een nieuwe warmte transportleiding onder de A2 door. Nadat deze boring in de nacht van woensdag op donderdag was afgerond, kon Rijkswaterstaat donderdag een onderzoek starten naar de stabiliteit van de grond en de staat van de weg. Uit dit onderzoek bleek dat een deel van de fundering vervangen moest worden. De fundering is hersteld waarna de weg opnieuw geasfalteerd is. Deze werkzaamheden zijn vannacht uitgevoerd en vanochtend afgerond.

De afgelopen dagen is het verkeer vanwege de afsluiting omgeleid via de A9. In verband met de vakanties gaf dat tot nu toe niet meer vertraging dan tijdens een reguliere spits.