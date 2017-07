Brazilianen aangehouden op Schiphol met 3,5 ton aan cash

Vrouw

De vrouw werd, zondag 23 juli 2017, door de Douane gecontroleerd toen zij wilde vertrekken naar de Filippijnen. Ze bleek bijna €150.000 bij zich te hebben en kon geen duidelijke verklaring geven hoe ze aan dat geld was gekomen. Het SVLM heeft de vrouw aangehouden en het geld in beslaggenomen.

Man

Uit verder onderzoek bleek dat de vrouw in gezelschap was geweest van een Braziliaanse man die twee dagen later naar de Filippijnen zou gaan. De man verbleef in een hotel op Schiphol waar hij maandag 24 juli is aangehouden. In zijn hotelkamer werd meer dan 200.000 euro in contanten gevonden en in beslag genomen. Beide verdachten zijn donderdag voorgeleid bij de Rechter-Commissaris en die heeft bepaald dat ze nog 14 dagen vast blijven zitten.