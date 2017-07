Hooibrand grotten Cannerberg geblust

De brand die de afgelopen week woedde in de grotten van de Cannerberg is geblust. 'Woensdag en donderdag heeft de brandweer alle hooi en stro naar buiten gehaald en geblust', zo heeft de gemeente Maastricht laten weten.

Ventilatoren

Rondom de grotten vonden donderdagavond nog opruimwerkzaamheden plaats en de ventilatoren hebben de hele nacht gedraaid om de grotten zoveel mogelijk van rook te ontdoen.

Laatste inspectie

Vrijdagochtend heeft de brandweer een laatste inspectie uitgevoerd waarbij gekeken werd naar eventueel kleine smeulende resten en het CO gehalte werd gecontroleerd. Vervolgens zal het grottenstelsel hermetisch worden afgesloten en weer worden overgedragen aan de Provincie Limburg.

De brandweer verrichte donderdagavond ook nog metingen in de woningen aan de Muizenberg. Bewoners konden vervolgens weer terug naar hun woning.

De achtergrond

De brand ontstond in een hooiopslag van 800 m3. De aard van de brand was uniek vanwege dit materiaal in een grottenstelsel. Dit leidde tot zware rookontwikkeling en extreme hitte. Uiteindelijk kon de brandweer de brand bestrijden door het hooi en stro uit de grotten te halen en buiten definitief te blussen.