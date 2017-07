Weg urenlang dicht na flink ongeval met olielekkage

Vrijdagochtend omstreeks 11.30 uur kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding op het Viaduct-Doenkade in Rotterdam.

Gewond

Ter plaatse bleken twee voertuigen op elkaar te zijn gebotst. Hierbij is ten minste één persoon gewond geraakt. Een met spoed ter plaatse gekomen ambulance heeft het slachtoffer nagekeken en even later overgebracht naar het ziekenhuis.

Olielekkage

Door de aanrijding is het achterste voertuig olie gaan lekken. Door het vervuilde wegdek was het te gevaarlijk om eroverheen te rijden en werd besloten om de weg dicht te houden totdat een speciaal bedrijf de weg had gereinigd.

Het verkeer werd via het fietspad omgeleid. Doordat de weg afgesloten was ontstond er een file van ruim 2 kilometer. Omstreeks 15.30 uur, ruim 5 uur na het ongeval, kon de weg weer open voor verkeer.