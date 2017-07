Drooggekookte pan zorgt voor immense rookschade bij Schijndelse slagerij

Een oplettende voorbijganger in Schijndel heeft zaterdagochtend vroeg alarm geslagen toen hij in een winkelpand van een slagerij aan het Plein 1944 rook had waargenomen.

Ook wist hij de buren, welke letterlijk boven de brand lagen te slapen, te wekken door op de deur te bonzen. De brandweer had de situatie snel onder controle. In de keuken van het pand bleek een pan op het vuur te staan die inmiddels behoorlijk droog was komen te staan.

De vlammen werden gedoofd middels een blusdeken waarna de pan met brandende inhoud naar buiten werd gebracht. Inmiddels waren vele buurtbewoners een kijkje komen nemen. Het pand van Ambachtelijke Slagerij Dennis van de Ven heeft door de brand veel rookschade opgelopen. De brandweer heeft de winkel langdurig

geventileerd maar het is vooralsnog niet bekend of deze in de loop van de dag nog open gaat.