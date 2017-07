Drie Nederlanders uit Haaksbergen vermist in Turkije

Het gaat om Joey Hoffmann (21), Bjorn Breukers (34) en Sabahat Derya Un (25). Ze zijn alle drie voor het laatst gezien in het stadje Silifke, in de provincie Mersin. De vermisten zijn volgens de politie Facebook-vrienden. Het is onbekend of de vermissingzaak met elkaar in verband staat. De politie is een onderzoek gestart en werkt daarin nauw samen met autoriteiten in Turkije om het drietal terug te vinden.