Vermist drietal is in Turkije voor bouw huis

De politie is inmiddels een zoekactie gestart naar drie inwoners van Haaksbergen. Joey Hoffman, Bjorn Breukers en Sabahat Derya Un waren samen in Silifke, Turkije. Ondertussen is er geen contact meer met deze drie personen. Hun familie en de politie maken zich zorgen.

Joey is samen met Bjorn en Sabahat naar Silifke gereisd om te helpen met de bouw van hun huis. Tussen 8 en 10 juli zou Joey naar Nederland vertrokken zijn. Toen hij daar echter niet aankwam is bij de politie gemeld dat Joey vermist was. Agenten hebben gesproken met mensen uit de directe omgeving van Joey. Op 21 juli heeft de politie voor het laatst telefonisch contact gehad met Bjorn en Sabahat. 27 juli heeft familie bij de politie gemeld dat ze worden vermist.

Samenwerking met politie in Turkije

De politie maakt zich zorgen en heeft het onderzoek uitgebreid. Er is contact met de politie in Turkije. Familie van Joey Hoffman is naar het land gereisd en gaat daar ook melding doen van de vermissing. Dit zal ook leiden tot een uitbreiding van de zoektocht in Turkije. Hopelijk worden Joey, Bjorn en Sabahat snel in goede gezondheid teruggevonden.