Vijf jongens aangehouden met “vuurwapen”

De politie in Rotterdam heeft vrijdagavond vijf jongens aangehouden die in het bezit waren van een “vuurwapen”. Althans, het nepwapen dat ze bij zich hadden leek zo echt dat voorbijgangers dachten dat het om een echt vuurwapen ging. Agenten hebben het wapen in beslag genomen.