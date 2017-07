Duizenden mensen liepen Pride Walk door hartje Amsterdam

Volgens de organisatie lopen er zevenduizend deelnemers mee. De mars is de tegenhanger van de wereldberoemde Canal Parade die dit jaar op zaterdag 5 augustus wordt gehouden.

De PrideWalk startte bij het Homomonument. Onder de slogan ‘Marching with Pride’ liepen de mensen begeleid door muziekwagens en met vlaggen en spandoeken de route. Iedereen kreeg ruimte om zijn boodschap te uiten.

Vanuit de organisatie zullen we tijdens de PrideWalk aandacht vragen voor individuele LHBTI’s uit de 76 landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht staat en hen een gezicht geven. Om 12.00 uur vertrekken we richting het Vondelpark alwaar we rond 13.00 uur bij het openluchttheater aankomen en Pride Amsterdam 2017 officieel geopend wordt.