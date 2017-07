Man op A6 bij Almere neergestoken

Op de A6 bij Almere is zaterdagmiddag een man neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht.

Het is nog onduidelijk wat zich op de A6 heeft afgespeeld. Maar de politie vermoed dat het steekincident het gevolg is van een verkeersruzie. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Ten tijde van het incident waren drie rijbanen afgesloten. Inmiddels meldt de VID dat een extra rijstrook is vrijgegeven waardoor verkeer weer de parallelrijbaan op kan. Omrijden is dus niet meer nodig. Er staat nog een korte file.