Fietser rijdt tegen bestelbus

Een 17-jarige inwoner van de gemeente Dantumadeel is zaterdagavond met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. De tiener fietste op de Doniaweg in Damwâld tegen een geparkeerde bestelbus.

Passanten zagen het slachtoffer op de weg liggen en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer was matig aanspreekbaar en had verwondingen in het gezicht. Hij is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De jongeman fietste vermoedelijk alleen toen het ongeval gebeurde en werd gevonden door andere weggebruikers.

De dienst verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar het ongeval.