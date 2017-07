Vrouw (26) gewond bij steekpartij in 's-Heerenberg

Een 26-jarige vrouw uit ’s-Heerenberg is zondagochtend 30 juli gewond geraakt bij een steekincident op de Plantsoensingel-Noord.

De vrouw kreeg rond 06.30 uur onenigheid met een andere persoon. Hierbij werd zij gestoken. De vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de dader.