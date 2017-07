Bezopen bestuurder bewusteloos achter stuur gevonden

Een 32-jarige man uit Etten Leur is zondagmorgen in de Van Beethovenlaan aangehouden, nadat hij door een medeweggebruiker bewusteloos achter het stuur is aangetroffen.

Omstreeks 00.50 uur neemt de verdachte al slingerend de afslag Roosendaal-Oost vanaf de A58. Dan slaat hij rechtsaf de Van Beethovenlaan in en stop ineens midden op de rijbaan. Een medeweggebruiker die achter hem rijdt ziet het allemaal gebeuren en rijdt stapvoets langs het stilstaande voertuig. Dan ziet hij dat de bestuurder bewusteloos over het stuur heen hangt.

In katzwijm gevallen

De getuige en zijn vriendin informeren de politie. Kort daarop komt het verdachte voertuig weer in beweging en rijdt het terrein op van een tankstation. Opnieuw valt de bestuurder in katzwijm. De meldkamercentralist vraagt de melder om de sleutel uit het contact te halen. Op het moment dat hij dit wil doen, wordt de bestuurder wakker en reageert zeer agressief. De melder is bang dat de bestuurder hem iets wil aandoen en rent weg over de Van Beethovenlaan met de verdachte in zijn kielszog.

Bloedproef geweigerd

Op een gegeven moment loopt de verdachte hard naar de auto van de melder en stapt in aan de bestuurderszijde, naast zijn geschrokken vriendin. Gelukkig komt de politie dan net ter plaatse en arresteert de man die duidelijk onder invloed is van alcohol of drugs. Hij wil niet mee gaan met de agenten en verzet zich hevig tegen zijn aanhouding. Op het bureau wordt hij aan een ademanalyse onderworpen. Dan blijkt dat hij geen alchohol geeft gedronken, maar waarschijnlijk onder invloed is van harddrugs. Omdat de man weigert mee te werken aan een bloedproef kon dit niet aangetoond worden. De verdachte is inmiddels vrijgelaten, maar de zaak wordt nog verder uitgezocht.