Man dreigt woning op te blazen in Stavenisse

Een 26-jarige man is zondag aangehouden nadat hij eerder gedreigd heeft om zichzelf en zijn woning aan de Wilhelminastraat op te blazen. Om zijn doel te bereiken heeft hij de gaskraan opengezet.

Omstreeks 18.35 uur werd bij de politie gemeld dat de bewoner zichzelf en zijn woning wilde opblazen. Ook dreigde hij om met zijn luchtbuks naar mensen te schieten die te dicht bij de woning kwamen. Direct na de melding gingen er drie ambulances en diverse eenheden van de brandweer en politie naar de Wilhelminastraat. Ook een onderhandelaar en een traumaheli werden opgeroepen.

Snelle actie

De straat werd aan beide zijden afgezet en omwonenden die thuis waren moesten hun woning te verlaten. Op een gegeven moment kwam er veel rook uit de woning. Gezien de gevaarlijke situatie werd door de politie en brandweer besloten om snel naar binnen te gaan en de man weg te halen. Nadat dit om 19.45 uur gelukt was ging de brandweer direct op zoek naar de brandhaard. Kort daarop werd het sein brand meester gegeven. Door de snelle actie van politie en brandweer werd erger voorkomen. Voor de man wordt lichamelijke - en psychische hulp geregeld. Hij is hiervoor naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht.