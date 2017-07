Dalmatiër vast in hek

De brandweer van Boxtel werd rond 18.30 uur gealarmeerd voor een hond in problemen nabij de Scheepdonkseweg. Nabij de brug over het Smalwater was een Dalmatiër klem komen te zitten in een klaphek welke het wandelgebied van de Kampina afsluit van de openbare weg.