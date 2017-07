Treinverkeer Friesland gestremd na dodelijk ongeval 25-jarige automobilist

Maandagmorgen is een 25-jarige automobilist uit Leeuwarden om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de N31.

Hij reed vanuit de richting Marssum in de richting van Drachten. Daar raakte zijn auto de vangrail en kwam daarna op de spoorbaan terecht die onder de N31 ligt. De bestuurder is ter plekke overleden aan zijn verwondingen. De afdeling Verkeers Ongevallen Analyse doet nader onderzoek naar de oorzaak. De N31 is gedeeltelijk weer opengesteld; het gaat tot na de middag duren voordat het hele weggedeelte weer wordt vrijgegeven.