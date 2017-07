Omstanders hinderen arrestatie na steekpartij

In de nacht van zondag 30 juli op maandag 31 juli werd een 18-jarige jongeman uit Assen aangehouden op de Rolderstraat in zijn woonplaats. Hij zou een 21-jarige plaatsgenoot hebben gestoken met een scherp voorwerp. De 21-jarige is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Surveillerende agenten werden aangesproken door twee getuigen. Zij vertelden dat er iemand was neergestoken in de Rolderstraat. Agenten spraken direct met het slachtoffer die de 21-jarige aanwees als verdachte. Die werd aangehouden. Eenmaal bij de politieauto ging de 18-jarige door het lint. Agenten moesten geweld gebruiken om de man in de boeien te slaan. De verdachte sloeg de agenten, gaf ze een knietje en spuugde ze in het gezicht. Op het politiebureau bedreigde hij de agenten.

Een grote groep omstanders vond het nodig om zich met de aanhouding te bemoeien. Zij probeerden de agenten tegen te houden terwijl zij de 18-jarige wilden aanhouden. Ook omstanders moeten zich aan gedragsregels houden. Geef de politieagent de ruimte om zijn of haar werk te doen. Agressief of gewelddadig gedrag wordt niet geaccepteerd.Meerdere agenten moesten ter plaatse komen zodat collega’s hun werk konden doen. De Rolderstraat werd tijdelijk afgezet. Daarna keerde de rust terug.