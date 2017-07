Motorrijder zwaargewond na frontale aanrijding

Rond 21.00 uur vond de aanrijding plaats. De voertuigen bleken elkaar frontaal geraakt te hebben. De motorrijder werd hierbij van zijn motor geslingerd en liep ernstige verwondingen op. Hiervoor werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hier is hij direct aan zijn verwondingen geopereerd. Op dit moment is zijn situatie onbekend. De inzittenden van de auto zijn eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Zij hielden aan de aanrijding verschillende kneuzingen over. Hiernaast bleek het sleutelbeen van de bestuurder gebroken. Zij werden diezelfde avond nog ontslagen uit het ziekenhuis. De politie nam vervolgens verklaringen van hen op.

Onderzoek

Bij beiden bestuurders is er bloed afgenomen. Na onderzoek wordt bekeken of er alcohol in het spel is geweest. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.