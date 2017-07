Oud-korpschef Gerard Bouman overleden op 64-jarige leeftijd

Oud-korpschef Gerard Bouman (64) is maandag 31 juli overleden aan de gevolgen van een ernstig hartinfarct dat hem in het weekend van 24/25 juni trof tijdens zijn vakantie in Amerika. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

Akerboom: 'Veel respect'

Korpschef Erik Akerboom is aangeslagen door de dood van zijn voorganger. ‘In het hele korps wordt met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Gerard Bouman. Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van de publieke dienst en de politie in het bijzonder. Hij heeft met enorm veel energie en collegialiteit, ook met veel strijd en tegenwind, de nationale politie neergezet. Daar verdient hij veel respect voor. Namens de collega’s wens ik zijn familieleden alle sterkte. Zij kunnen op ons rekenen bij het verwerken van hun grote verdriet.’

Zwaar hartinfarct

In juni van dit jaar werd Bouman op een vakantie in de Verenigde Staten getroffen door een zwaar hartinfarct. Hij werd in coma gehouden en naar Nederland overgebracht. Vandaag, maandag 31 juli is hij overleden op 64-jarige leeftijd.

Agent Rotterdam

Bouman begon zijn politiecarrière op 17-jarige leeftijd als agent bij de gemeentepolitie van Rotterdam. In de avonduren studeerde hij rechten en in 1978 stapte hij over naar het Openbaar Ministerie. In 1998 werd hij hoofdofficier van justitie in Middelburg en vanaf 2000 was hij dat in Den Haag. In 2003 keerde Bouman terug naar de politie. Hij volgde Jan Wiarda op als korpschef van politie Haaglanden.

AIVD

Vanaf december 2007 was Bouman hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij voerde in betrekkelijke stilte een reorganisatie door. Begin 2011 werd hem gevraagd om opnieuw terug te keren bij de politie. Op 3 januari 2013 werd hij in het openbaar beëdigd door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Eerste hoofdcommissaris

Hij werd daarmee tevens de eerste persoon die de rang van eerste hoofdcommissaris bekleedde. Bouman kreeg de opdracht om van de zesentwintig politiekorpsen één korps te smeden. Geschatte kosten en doorlooptijd van deze reorganisatie waren medio 2015 verdubbeld ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Op 1 oktober 2015 stapte hij op bij de politie.