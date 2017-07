Oplichters gestolen creditcards en vals geld op Schiphol aangehouden

De creditcardfraude kwam aan het licht toen de mannen aan boord van een vliegtuig meerdere taxfree aankopen wilden doen. De luchtvaartmaatschappij heeft aangifte gedaan van oplichting en vervalsing.

De mannen zaten aan boord van een vlucht vanuit Kiev en wilden via Schiphol doorreizen naar Spanje. Bij het kopen van taxfree goederen kreeg de crew argwaan toen de eerste betaling werd geweigerd. Vervolgens probeerde een van de mannen met een andere kaart de spullen te kopen. De crew moet bij bepaalde bedragen een zogeheten ‘creditcardcheck’ uitvoeren op naam van de aanbieder. Bij die controle werd duidelijk dat de kaart als gestolen stond gesignaleerd. Hierop heeft de luchtvaartmaatschappij de KMar ingeschakeld die het tweetal opwachtte bij de gate.

Bij de fouillering bleken de verdachten in bezit van een gestolen identiteitsbewijs, 33 credit- en debitcards op verschillende namen en een contant geldbedrag van 6.000 euro. Onderzoek moet uitwijzen of alle kaarten gestolen zijn. Het geld was vals. Beide verdachten zitten in verzekering. Het onderzoek loopt onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland