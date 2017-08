Man (68) aangehouden voor ontucht met minderjarige meisjes

De aanhouding vond plaats op 19 juli nadat er aangifte tegen hem was gedaan. Het is op dit moment nog onduidelijk of de man meerdere slachtoffertjes heeft gemaakt. De politie wil niets zeggen over de precieze verdenking tegen de man en ook het Openbaar Ministerie zwijgt over de zaak, schrijft De Limburger. De verdachte zit nog in hegtenis.