Vier jaar cel voor doodschudden baby

Verdachte is ernstig tekortgeschoten in haar zorgplicht

Verdachte heeft een net eenjarige baby heftig geschud ten gevolge waarvan het meisje ernstig hersenletsel heeft opgelopen, waaraan zij is overleden. Verdachte is door haar handelen in de zorgplicht die zij had als gastouder ernstig tekortgeschoten. Dit rekent de rechtbank verdachte zwaar aan. Voor de ouders en het broertje van het meisje betekent dit een nauwelijks te bevatten verlies. Dit hebben de ouders op de zitting op indringende en indrukwekkende wijze belicht.

Omstandigheden in de situatie van verdachte

De rechtbank houdt er aan de andere kant rekening mee dat verdachte geen strafblad heeft en dat zij nooit heeft gewild dat het meisje zou komen te overlijden. Ook zij moet iedere dag leven met de ernstige gevolgen van haar handelen.

Vonnis wijkt af van eis OM

De rechtbank wijkt in de uitspraak af van de eis van de officier van justitie en veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.