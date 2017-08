Amsterdam gaat 'plaag' van deelfietsen aanpakken

Amsterdam gaat de deelfietsen verwijderen die sinds een aantal maanden in de stad staan. Tenminste als ze in de openbare ruimte worden neergezet met het doel ze te verhuren als deelfiets. Dit heeft de gemeente Amsterdam dinsdag bekendgemaakt.

Aantal fietsen in stad verminderen

‘We willen niet dat deelfietsen de schaarse openbare ruimte in beslag nemen’, zegt wethouder Verkeer en Vervoer Pieter Litjens. ‘We zijn hard aan het werk om meer plek voor de fietser te realiseren en die willen we niet door de vele commerciële deelfietsen laten innemen. Sterker nog, als ze dat wel doen halen we ze weg. Het doel van deelfietsconcepten moet zijn dat het aantal fietsen in de stad vermindert. Tot nu toe lijken het er alleen maar meer te worden, daar willen we paal en perk aan stellen.’

Natuurlijk mag je een fiets parkeren in de openbare ruimte, ook een gehuurde of zogenaamde deelfiets. Wat niet mag is de openbare ruimte als uitgifteplek gebruiken. En dat is nu precies wat een aantal van de deelfietsbedrijven nu doet. Niet alleen worden hiermee de parkeerplekken die Amsterdammers en bezoekers aan de stad zo hard nodig hebben bezet. Ze bieden een dienst op of aan de weg aan wat volgens artikel 2.50 van de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) niet is toegestaan.

Fietscultuur

Fietsen hoort bij Amsterdam. Wij zijn trots op onze fietsers, want fietsen is niet alleen gezond en goed voor de luchtkwaliteit, het houdt de stad ook bereikbaar. Geparkeerde fietsen vormen gecombineerd met de schaarse openbare ruimte ook een uitdaging voor de stad. Amsterdam investeert daarom in het bijbouwen van voldoende (fiets)parkeervoorzieningen. Er is een maximale fietsparkeerduur van 6 weken binnen de gehele ring A10 ingevoerd en een parkeerduur van maximaal 2 weken op de NS stations.

Kansen onderzoeken

Om ervoor te zorgen dat er plek in het rek is en blijft voor Amsterdamse fietsen worden de deelfietsen komende periode verwijderd. De handhaving wordt door de stadsdelen uitgevoerd. De aanbieders van deelfietsen die nu in de stad actief zijn, worden hierover geïnformeerd. De gemeente gaat met de markt, waaronder ook de bedrijven die nu al actief zijn in de stad, in gesprek.

Fietsparkeerdruk

Als naast de toeristen ook de bewoners gebruik gaan maken van dit deelsysteem en minder hun eigen fiets gaan bezitten, dan kan dit concept bijdragen aan het verlagen van de fietsparkeerdruk. Om dit op een gereguleerde manier te kunnen doen is het echter nodig nieuw beleid vast te stellen. De marktverkenning hiervoor is gestart in het kader van het nieuwe MJP Fiets