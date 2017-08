Tegen de 'lamp' gelopen en ook nog eens flink voor 'paal' staan…

Vanmorgen rond 10:00 uur kreeg de politie melding over een personenauto die met twee enorme lantaarnpalen op het dak vanuit Almere naar Lelystad reed. Op de Oostvaardersdijk in Lelystad werd de combinatie staandegehouden en de bestuurder gecontroleerd.

''We starten met de verkeersovertredingen. Dat de lading niet op deze wijze vervoerd mag worden mag duidelijk zijn. Daarnaast was de auto niet verzekerd en de APK al ruim drie maanden verlopen. De bestuurder zijn rijbewijs B was al eind 2016 ongeldig verklaard.''

Daarnaast roken de agenten bij de bestuurder een alcohollucht. Hij weigerde echter medewerking aan een blaastest, waarop hij werd aangehouden. Verwachting is dat justitie de hoogst mogelijke straf voor het rijden onder invloed van alcohol zal eisen, omdat de verdachte niet meewerkte met het onderzoek.

Vervolgens is door de recherche onderzoek gedaan naar de afkomst van de lantaarnpalen. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk gestolen in Almere. Daarnaast bleken er nog andere strafrechtelijke onderzoeken te lopen naar de verdachte, zoals het tanken zonder te betalen.

De verdachte is ingesloten in het cellencomplex en inmiddels in verzekering gesteld. De auto is in beslag genomen.