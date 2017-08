Verkeer A9 ondervindt last van grote brand Boesingheliede

In een loods van het aquariumbedrijf Aquaasan Corals aan de Schipholweg in Boesingheliede vlak, heeft dinsdagnacht een grote brand gewoed. Rond 6.30 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Door de brand is de weg tussen de N205 en de N519 voorlopig in beide richtingen dicht. Omdat grote rookpluimen over de A9 trekken, is op de A9 tussen het knooppunt Raasdorp en de afrit Haarlem-Zuid in beide richtingen de maximumsnelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur, zo meldt de VID. De brandweer is voorlopig nog bezig met de bluswerkzaamheden. Vermoedelijk gaat het nog wel uren duren voordat de N232 kan worden vrijgegeven. Ook het nablussen zal nog de nodige tijd in beslag gaan nemen.