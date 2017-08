Bewoner gewond bij overval in Schiedam

Een 40-jarige bewoner van de Rembrandtlaan in Schiedam is vannacht flink toegetakeld door twee mannen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken kaak, neus en voet.

Om 00.45 uur werd de bewoner opgeschikt door gebonk bij de voordeur. Voor hij het besefte stonden twee mannen in de woning en zij hadden volgens hem vuurwapens bij zich. Wat de bedoeling was van de twee indringers is nog niet duidelijk. Het slachtoffer is in ieder geval wel geschopt en geslagen en hij raakte daarbij flink gewond.

Vandaag, woensdag, zullen rechercheurs het slachtoffer in het ziekenhuis horen in de hoop duidelijkheid te krijgen over wat er zich in de woning heeft afgespeeld.

De daders zijn in eerste instantie te voet gevlucht en vermoedelijk verderop in de wijk in een auto te zijn gestapt. De afdeling Forensische Opsporing van de politie heeft gezocht naar sporen en ook zullen er camerabeelden worden veiliggesteld.