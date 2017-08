Duizenden liters zoutzuur in beslag genomen

Aan de Raakeindse Kerkweg in het Brabantse Molenschot zijn in een schuur en bestelbus jerrycans met zoutzuur ontdekt. Vermoedelijk was het zuur bedoeld om te gebruiken bij de productie van synthetische drugs. Een 35-jarige man uit Ulicoten is aangehouden.