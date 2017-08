Verdachte vernielingen aan auto’s door politie aangehouden

In de nacht van 18 op 19 juli werden een zevental auto’s in diverse straten in Maasbree (oa de van Lommstraat) bekrast en/of een of meerdere banden lek gestoken. De politie stelde een onderzoek in en arresteerde de verdachte die na verhoor weer in vrijheid is gesteld. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt dat naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd.