Nieuwe rijksweg 'A16 Rotterdam' mag er komen

De Raad van State heeft het tracébesluit 'A16 Rotterdam' van de minister van Infrastructuur en Milieu in stand gelaten. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (2 augustus 2017). Het tracébesluit regelt de aanleg van een nieuwe rijksweg A16, die de A13 ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport verbindt met de bestaande A16 en A20 ter hoogte van het knooppunt Terbregseplein.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Bezwaren

De zaak was aangespannen door een grote groep bezwaarmakers. Onder meer de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik, Vereniging Natuurmonumenten en bewonersorganisaties hadden bij de Afdeling bestuursrechtspraak beroepschriften ingediend tegen het besluit van de minister. Volgens hen bestaat er geen noodzaak voor het aanleggen van de nieuwe rijksweg en zijn er alternatieven die een betere oplossing bieden voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam. Ook zou de aanleg van de nieuwe weg luchtverontreiniging en geluidhinder veroorzaken en daardoor negatieve gevolgen hebben voor de leefomgeving en de gezondheid.

Onherroepelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de minister "in redelijkheid voor de aanleg van een nieuwe rijksweg tussen de A13 en de A16 bij Rotterdam kunnen kiezen." Op een klein onderdeel constateert de Afdeling bestuursrechtspraak een onjuistheid in het besluit. Dat gaat over de zogenoemde ecologische verbinding tussen de Zestienhovenweg en de Bergweg Zuid die de nieuwe rijksweg zou doorsnijden. Maar omdat de ligging van deze verbinding inmiddels is aangepast oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat de aanleg van de nieuwe rijksweg A16 geen "significante negatieve effecten heeft op de wezenlijke kenmerken en waarden" van deze ecologische verbinding. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is het tracébesluit 'A16 Rotterdam' dan ook onherroepelijk geworden.

Achtergrond

De nieuwe rijksweg wordt 11 km lang. De 'A16 Rotterdam' zorgt er volgens Rijkswaterstaat voor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio, aldus Rijkswaterstaat. De aanleg start naar verwachting in 2019. Als alles volgens planning verloopt, gaat de weg in 2024 open voor verkeer.