Bankmedewerker opgepakt voor tippen overvallers bij grote geldopnames

Een medewerker van het Rabobank-filiaal in Zundert is door de politie aangehouden. De verdachte tipte mogelijk overvallers als klanten een groot geldbedrag hadden opgenomen.

De politie kwam de medewerker op het spoor na de aanhouding van zes verdachten na een poging tot beroving in Zundert. Het gaat om vijf mannen uit Breda en uit Oosterhout in de leeftijden van 32, 36, 38 en 41 jaar oud. Ten tijde van de aanhouding schoot de politie een van de overvallers in zijn arm. Een zesde verdachte, een 24-jarige man uit Breda, meldde zichzelf op het politiebureau.

Er wordt onderzocht of de bankmedewerker in het complot zit en de overvallers tipte, zo schrijft de krant BN De Stem. In welke plaats de medewerker werkzaam was, wilde het Openbaar Ministerie niet zeggen.