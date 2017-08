Drie maanden celstraf voor hardleerse buurman (81) uit Leersum

De rechtbank Midden-Nederland heeft woensdag een 81-jarige man uit Leersum, die in 2015 twee auto’s en in 2016 één auto van zijn buren beschadigde en zonder toestemming hun erf is opgelopen, veroordeeld tot een celstraf van 3 maanden. 'Daarnaast legt de rechtbank een contact- en gebiedsverbod op', zo laat de rechtbank woensdag weten.

Dwangsommen

De bejaarde man ging in het donker op pad als hij wist dat de familie niet thuis was. Hij beschadigde de auto’s met gereedschap. Dit zijn op zichzelf genomen al verwerpelijke misdrijven, maar helemaal als je die bekijkt in de context van de jarenlange geschiedenis tussen de verdachte en de familie.

Dwangsom 300.000 euro genegeerd

De problemen ontstonden vanaf het moment dat de familie in 2000 naast de verdachte kwam wonen. De man kreeg in 2009 een verbod om op het erf van zijn buren te komen, met een daaraan gekoppelde dwangsom van 10.000 euro. Die werd een jaar later verhoogd naar 300.000 euro. Dat weerhield hem er niet van om de vernielingen te plegen en het erf te betreden. Vorig jaar oordeelde de civiele rechter dat de dwangsom geïnd mag worden. Vandaag is de man strafrechtelijk veroordeeld voor deze overtreding.

Celstraf

Voorwaardelijke straffen en opgelegde verbodsbepalingen met dwangsommen hebben er niet voor gezorgd dat hij stopt met zijn gedrag. De rechtbank oordeelt dat hij geconfronteerd moet worden met zijn handelen en ziet geen andere mogelijkheden dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Gevolgen voor buren

Het leed bij de lastiggevallen familie is groot. Naast de aanzienlijke bedragen die zij uitgaven aan beveiligingsapparatuur, wijzen zij vooral op de psychische gevolgen van de overlast en de grenzen van menselijk incasseringsvermogen.

Contact- en gebiedsverbod

De rechtbank legt een contact- en gebiedsverbod op voor vijf jaar. Gelet op het verleden bepaalt de rechtbank dat deze maatregel direct ingaat. Bij overtreding moet de man twee weken de gevangenis in. Ook moet hij in totaal ruim 4.000 euro aan schade terugbetalen aan de familie.