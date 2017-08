Oud-wethouder Gorinchem na seks met 16-jarige vrijgesproken

'De rechtbank acht het niet bewezen dat de verdachte opzettelijk zijn overwicht door leeftijdsverschil en zijn positie als gemeenteraadslid en fractievoorzitter heeft gebruikt om de vrouw (16 jaar) aan te zetten tot seksuele handelingen. Ook blijkt niet, in elk geval onvoldoende, dat hij de vrouw heeft misleid. De man heeft toegegeven dat hij de seksuele handelingen bij de vrouw heeft verricht', aldus de rechtbank.

Verontwaardiging

De rechtbank stelt vast dat de handelingen van de man, het flinke leeftijdsverschil en zijn politieke positie als gemeenteraadslid en fractievoorzitter binnen de CDA-fractie in Gorinchem hebben geleid tot verontwaardiging binnen en buiten de gemeenschap waarin hij actief was.

Afspraken

Het blijkt echter niet dat het leeftijdsverschil of de positie van de man binnen het CDA voor de vrouw een rol heeft gespeeld. Zij stond niet onder druk en ze heeft zich niet laten overrompelen.

Vrouw had controle

In hun relatie had de vrouw controle over hoe het contact verliep. De man en de vrouw maakten afspraken over haar seksuele grenzen, die de man respecteerde. Bovendien was het de vrouw die hun relatie beëindigde toen zij een (andere) vriend kreeg. Hun contact bleef vriendschappelijk.